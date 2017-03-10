Качественные принтеры в магазине «Технопортал»

Принтер – один из обязательных атрибутов в офисе, но современный высокотехнологичный аппарат можно часто встретить не только в рабочих кабинетах, но и в домах. Это простой в использовании и очень удобный прибор, с помощью которого можно распечатать все от бабушкиных рецептов до документов или фотографии в высоком разрешении. Всего около десяти лет назад принтеры были доступны только хорошо обеспеченным людям, однако сегодня и совершенные модели доступны по цене всем.

Популярностью этого аксессуара продолжает расти из года в год. В связи с этим, увеличивается модельный ряд. Он пополняется новыми моделями, более функциональными, мощными, компактными и удобными. Современные магазины техники предлагают огромный выбор принтеров, от профессиональных моделей до бюджетных и простеньких вариантов, которые отлично подойдут для домашнего использования.

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При покупке принтера обратите внимание на такие параметры:

тип печати (черно-белая или цветная),

нагрузка принтера,

тип и стоимость расходных материалов,

формат печати,

габариты самого аппарата и многое другое.

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