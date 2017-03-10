Роман Дубровин будет развивать физкультуру и спорт в Саранске

Новым главой Управления по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Саранска стал Роман Дубровин. На этом посту он сменил Владимира Чегодайкина.

Роман Борисович Дубровин родился в 1972 году в поселке Тургенево Ардатовского района Мордовии. В 1994 году закончил МГПИ имени М.Е. Евсевьева по специальности "Физическая культура".

Свою трудовую деятельность начал учителем физической культуры в средней школе №38 города Саранска, где проработал до 1997 года с перерывом на службу в рядах армии РФ.

В 2013 году был принят на работу в администрацию Саранска заведующим отделом по организации спортивно-массовой работы и делам молодежи Управления по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Департамента по социальной политике, где и работал до нового назначения.

Источник: izvmor.ru