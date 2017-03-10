В Мордовию паводок придет раньше обычного

В Мордовии состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве РМ. В рамках мероприятия обсуждалась готовность республики к весеннему паводку.

Согласно прогнозам синоптиков, вскрытие рек ото льда ожидается на 5-7 дней раньше, чем это происходит обычно. Таким образом, паводка в Мордовии стоит ожидать в конце марта - начале апреля.

Синоптики пока не могут точно сказать, насколько сильным будет паводок в этом году. Интенсивность прохождения паводковых вод будет зависеть от капризов погоды.

В МЧС республики уверяют, что полностью оснащены технически, а спасатели всегда готовы прийти на помощь нуждающимся.

Источник: izvmor.ru