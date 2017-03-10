Студентки Ковылкинского филиала МГУ поучаствовали в спортивном конкурсе "А ну-ка, девушки!"

В Ковылкинском филиале МГУ им. Н.П.Огарева прошел конкурс "А ну-ка, девушки!", посвященный прошедшему Международному женскому дню 8 Марта. В спортивном состязании приняли участие 3 команды девушек, показавшие свою сплоченность, упорство и волю к победе.

Многочисленные зрители смогли убедиться, что девушки могут не только быть красивыми, женственными и умными, но и способны достичь неплохих спортивных результатов.

Как сообщалось ранее, сотрудники Госавтоинспекции Мордовии в честь Женского дня 8 Марта порадовали подарками всех автоледи Саранска в рамках акции "Праздничный патруль". Мероприятие давно стало традиционным, а основная его задача - не только поздравить с праздником, но и привлечь внимание к проблеме дорожно–транспортного травматизма.

Источник: izvmor.ru