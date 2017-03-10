Житель Саранска во время застолья в гараже продал приятелю чужие шины

Житель Лямбирского района стал жертвой кражи в Саранске. Ранее 63-летний злоумышленник из столицы Мордовии сдал пострадавшему в аренду свой гараж. Через некоторое время владелец решил устроить в гараже посиделки с алкоголем, не рассказав об этом арендатору.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, один из гостей заметил в гараже летние шины и предложил хозяину купить их. Тот не задумался о том, что покрышки принадлежат не ему, а человеку, арендующему гараж, и согласился на сделку.

В итоге потерпевший написал заявление о привлечении похитителя к уголовной ответственности. Стоимость ущерба гость из района республики оценил в 20 тысяч рублей.

Источник: 13.мвд.рф