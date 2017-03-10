Житель Лямбирского района фиктивно прописал у себя дома двух граждан Узбекистана

В Лямбирском районе Мордовии выявлен факт фиктивной постановки на учет граждан из другой страны. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, житель села зарегистрировал в своей квартире двух граждан Узбекистана, однако фактически они там не проживали. Факт нарушения законодательства вскрылся 7 марта.

Житель Мордовии уже признался в содеянном. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Как сообщалось ранее, полиция Мордовии установила, что 49-летний уроженец Саранска фиктивно зарегистрировал в собственном жилье гражданина из Республики Азербайджан. При внешнем осмотре жилье представляло собой ветхую квартиру в здании барачного типа.

Источник: 13.мвд.рф