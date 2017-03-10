Саранский дизайнер примет участие в гала-концерте Всемирного дня поэзии в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 21 марта пройдет гала-концерт, посвященный Всемирному дню поэзии. Мероприятие состоится второй год кряду. Участие в празднике примут самые талантливые современные авторы, которые прочтут свои творения. Вход на поэтический вечер – свободный.

Отбор потенциальных участников проводился заранее. Из более чем 200 претендентов эксперты назвали 20 современных поэтов, которые выступят перед ценителями литературного слова и слога.

Одной из удостоившихся такой чести будет дипломированный дизайнер из Мордовии Полина Шибеева, чьи камерные поэтические вечера уже очаровали публику в родном Саранске и Москве. Следующей вершиной, которую Полина собирается покорить своим творчеством – Санкт-Петербург.

Источник: izvmor.ru