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Мордовский боксер взял серебро на юношеском первенстве ПФО

Мордовский боксер взял серебро на юношеском первенстве ПФО

Юный боксер из Мордовии Данила Исаев завоевал серебряную медаль на первенстве ПФО по боксу среди юношей 15-16 лет. Соревнования прошли в Кирове.

Воспитанник клуба "Юный спецназовец", который функционирует при ОСН "Гепард" УФСИН по РМ, провел 4 поединка, выиграв 3 из них. Лишь в финальном сражении Исаев уступил представителю Пермского края.

Отметим, Данила является членом сборной России по боксу, трижды занимал призовые места на первенстве России в соревнованиях среди юношей.

Как сообщалось ранее, воспитанники клуба "Юный спецназовец" завоевали четыре золотые медали на республиканском первенстве и чемпионате по боксу, которые прошли в конце 2016 года.


Источник: izvmor.ru