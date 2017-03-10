Мордовский боксер взял серебро на юношеском первенстве ПФО

Юный боксер из Мордовии Данила Исаев завоевал серебряную медаль на первенстве ПФО по боксу среди юношей 15-16 лет. Соревнования прошли в Кирове.

Воспитанник клуба "Юный спецназовец", который функционирует при ОСН "Гепард" УФСИН по РМ, провел 4 поединка, выиграв 3 из них. Лишь в финальном сражении Исаев уступил представителю Пермского края.

Отметим, Данила является членом сборной России по боксу, трижды занимал призовые места на первенстве России в соревнованиях среди юношей.

Как сообщалось ранее, воспитанники клуба "Юный спецназовец" завоевали четыре золотые медали на республиканском первенстве и чемпионате по боксу, которые прошли в конце 2016 года.

Источник: izvmor.ru