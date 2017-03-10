В Пензенской области готовятся предъявить обвинение банде, орудовавшей в Мордовии

В Пензенской области расследуется дело в отношении банды, которая совершала свои преступления в различных регионах России, в том числе и в Мордовии. Как сообщили в СКР по региону, группа из 5 человек подозревается в серии убийств, грабежей и поджогов.

В общей сложности речь идет о 15 преступлениях, совершенных в Пензенской, Липецкой областях, Москве и Мордовии. Все злодеяния были совершены в период с 2004 по 2015 год. Во всех случаях жертвами стали пожилые люди, нападая на которых, преступники требовали деньги и другие ценности.

В ближайшее всем преступникам будет предъявлено обвинение.

Как сообщалось ранее, полиция Мордовии ведет розыск 20-летнего Тимура Аитова. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Источник: СКР по Пензенской области