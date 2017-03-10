В детском саду Мордовии обнаружена подозрительная свежемороженая рыба

Специалисты Россельхознадзора по РМ и ПО провели проверку Марьяновского детского сада "Солнышко" в Большеберезниковском районе. Как оказалось, в дошкольном учреждении водились непроверенные продукты, чье качество вызвало сомнения.

В частности, свежемороженая рыба в пищеблоке детсада хранится без упаковки и маркировки, сообщили в пресс-службе ведомства. Ни один работник не мог сообщить сроки ее годности. Также был нарушен процесс хранения котлетного мяса из свинины.

По итогам проверки завхоза детсада оштрафовали на 1000 рублей. Кроме того, было выдано предписание с требованием немедленно устранить нарушения.

Как сообщалось ранее, в Саранске 12 июня откроются два новых детских сада.

Источник: fsvps.ru