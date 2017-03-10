7 заключенных женской ИК-2 в Мордовии похвастались своими прическами

В пресс-службе ведомства сообщили, что участие в конкурсе приняли 7 женщин, которые блеснули мастерством парикмахеров.

Экспертное жюри оценивало парикмахерское искусство, создателями которого были сами заключенные. Мероприятие ознаменовалось морем положительных эмоций.

В итоге ни одна из участниц не осталась без титула и хорошего настроения.

Как сообщалось ранее, конкурс красоты "Мисс очарование" прошел в мордовской колонии №3. Участие в нем приняли осужденные женщины и девушки. В общей сложности заявки на участие подали 10 конкурсанток.

Источник: 13.fsin.su