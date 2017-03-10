"Гринпис" рассказал, как в Саранске пять лет работает раздельный сбор отходов

На сайте "Гринпис" России опубликована статья, в которой подробно описал работу системы раздельного сбора отходов в Саранске. В столице Мордовии уже пять лет на контейнерных площадках стоят баки для сбора вторсырья, благодаря чему на переработку отправляется не менее 15% отходов города — это один из лучших показателей в стране.

«На проект по созданию кейсов о наилучшем опыте регионов России в развитии раздельного сбора нас вдохновил пример организации Zero Waste Europe, которая уже несколько лет собирает и рассказывает истории со всего света про города, достигшие почти 100% переработки всех образующихся отходов», — говорит руководитель токсического отдела "Гринпис" России Алексей Киселёв.

В материалах по Саранску представлена вся история развития раздельного сбора в городе, приводится статистика сбора вторсырья по годам. Вся механика системы разложена по полочкам: как и какие виды вторсырья собираются, как происходит досортировка, где перерабатываются бумага, пластик, плёнка, металлы. Там же можно узнать о вкладе местных властей, бизнеса и активных жителей в развитие рациональной системы обращения с отходами.

«Сейчас наша жизнь устроена так, что мы не знаем, как дела у соседа из квартиры напротив. То же самое происходит между российскими городами. Увлёкшись поисками лучшего за рубежом, мы пропускаем собственные достижения. Эксперты Гринпис России бывают в разных уголках нашей страны и видят, как во многих местах реализуются совершенно прорывные проекты, о которых мало кто знает. Ещё меньше тех, кто об этом рассказывает. А ведь о таких примерах должны знать и в других городах России, чтобы использовать положительный — соседский — опыт, расти и развиваться», — считает Алексей Киселёв.

Как отмечают представители "Гринпис", Саранск — не единственный город в России, где практикуется раздельный сбор отходов. "Гринпис" России изучит примеры Архангельска, Северодвинска, Мытищ, Оренбурга и других городов, где жители видят в своих дворах контейнеры для сбора вторсырья и активно ими пользуются. Кейсы будут появляться на сайте "Гринпис" в течение всего года. Опубликованные материалы эксперты "Гринпис" России отправят главам регионов, где скептически относятся к практике раздельного сбора или планируют применять мусоросжигание для решения проблемы отходов.

Источник фото: greenpeace.org