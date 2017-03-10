Сторож Чамзинской автошколы погиб от угарного газа из-за халатности коллеги

В Мордовии сторожа Чамзинской автошколы обвиняют в причинении смерти по неосторожности. В СКР по региону завершили расследование дела, в настоящее время оно передано в суд.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, обвиняемого назначили ответственным за обслуживание газового хозяйства. Сторож также прошел соответствующий инструктаж на тему безопасного пользования бытовыми приборами.

Тем не менее мужчина не стал придерживаться инструкций и сам установил газовый котел вместо того, что использовался ранее, ничего не сообщив при этом газовому хозяйству. Установка была произведена неправильно, из-за чего произошла утечка угарного газа. В результате коллега обвиняемого, который находился на дежурстве, скончался от острого отравления.

Источник: mordovia.sledcom.ru