В Саранске бывший сотрудник "Ремстроя" напал на офис фирмы: 1 человек серьезно ранен

В Саранске 7 марта было совершено покушение на гендиректора строительной фирмы "Ремстрой" Александра Щемерова и его подчиненных. Нападавшим оказался бывший водитель директора, 56-летний Владимир Бесхмельнов.

Как выяснилось, около 8 часов вечера Бесхмельнов пришел в здание фирмы с карабином. Он зашел в кабинет заместителя директора, где находились начальник и еще 4 сотрудника, и выстрелил одному из присутствующих в живот.

К счастью, один из работников фирмы оказался бывшим сотрудником МВД и владел навыками рукопашного боя. Он смог обезвредить стрелка, однако во время борьбы Бесхмельнов произвел еще 1 выстрел. К счастью, эта пуля попала в потолок.

Потерпевший со сквозным огнестрельным ранением живота был доставлен в больницу. В настоящее время его состояние врачами оценивается как тяжелое.

По предварительным данным, Бесхмельнов в момент нападения был нетрезв, а на преступление пошел из-за ссоры с одним из бывших коллег.

Источник: izvmor.ru