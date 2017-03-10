Житель села в Зубово-Полянском районе спас соседа от неминуемой смерти при пожаре

В селе Жуковка Зубово-Полянского района произошел пожар в частном доме. Жертв удалось избежать благодаря смелому жителю села.

Как сообщили в МЧС по региону, в загоревшемся деревянном доме остался мужчина 1939 года рождения. К моменту приезда спасателей крыша постройки уже полыхала вовсю, но хозяина внутри здания уже не было.

Позже выяснилось, что его спас сосед - Серафим Ширяев. Он увидел огонь, не побоялся войти в охваченное пламенем здание и бросился спасать пенсионера. Серафиму удалось отыскать пострадавшего и вытащить на улицу.

Пожар уничтожил дом почти полностью. Предварительная причина ЧП – неосторожное обращение с огнем.

Источник: 13.mchs.gov.ru