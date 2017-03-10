В Мордовии освятили купола и кресты храма преподобного Сергия Радонежского

В поселке Атьма Ромодановского района Мордовии состоялась торжественная церемония освящения куполов и крестов строящегося храма в честь святого преподобного Сергия Радонежского. Чин освящения совершил митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.

Кирпичный храм в современном стиле строится довольно быстрыми темпами – первый камень был заложен 6 июля 2014 года. Отметим, что строительство ведется за счет крупного спонсора по просьбе местных жителей.

Сейчас закончено возведение стен, застеклены окна, установлены купола-луковки и кресты. Освящение храма может состояться уже в 2017 году, если все пойдет по плану.

Как сообщалось ранее, в селе Атьма Ромодановского района освятили купола и крест храма, который строится в честь преподобного Сергия Радонежского.

Источник: izvmor.ru