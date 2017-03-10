Житель Лямбирского района украл с животноводческого комплекса тонну черного металла

В Лямбирском районе Мордовии полицейские остановили "Газель", в которой нашли 1 тонну черного металла. За рулем автомобиля находился 52-летний местный житель, который не имел при себе документов на перевозимый груз.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, металлоконструкции были украдены с территории недействующего животноводческого комплекса в Лямбирском районе. Мужчину доставили в полицейский участок, где он сознался в совершении преступления.

Сейчас устанавливается сумма ущерба, проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Пензенской области расследуется дело в отношении банды, которая совершала свои преступления в различных регионах России, в том числе и в Мордовии. Группа из 5 человек подозревается в серии убийств, грабежей и поджогов.

Источник: 13.мвд.рф