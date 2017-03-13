В Саранске ВАЗ сбил пешехода

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на пр. 70 лет Октября, где шофер на "девятке" совершил наезд на 49-летнюю женщину, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП женщине понадобилась помощь медиков.

Как сообщалось ранее, в селе Слободские Дубровки Краснослободского района произошла авария, в которой пострадал пенсионер. Инцидент случился еще 7 марта.

Как сообщили в ГИБДД Мордовии, виновником аварии стал водитель вазовской "четырнадцатой". На ул. Советской под колеса его автомобиля попал 75-летний дедушка. Пострадавший был доставлен в больницу с травмами.

Источник: izvmor.ru