Два моста в Мордовии ушли под воду

На территории Республика Мордовия начался паводок.

Как информируют в региональном Управлении автомобильных дорог, под водой очутились 2 моста. Один из них находится на реке Вад у села Вадовские Селищи в Зубово-Полянском районе, а второй на реке Алатырь у села Кергуды Ичалковского района.

Отметим, что в Мордовии всего 19 низководных мостов.

Как ранее сообщалось, в поселке Атьма Ромодановского района состоялась торжественная церемония освящения куполов и крестов строящегося храма в честь святого преподобного Сергия Радонежского. Чин освящения совершил митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.

Источник: izvmor.ru