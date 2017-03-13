В Мордовии обокрали гостя из Пензенской области

В МВД Мордовии обратился 54-летний житель Пензенской области с заявлением о краже денег.

Мужчина рассказал полицейским, что накануне он был в гостях у собственного друга в селе Новые Турдаки, где распивал спиртное в компании приятелей.

В процессе оперативных мероприятий представители полиции задержали подозреваемого. Им выявился 60-летний хозяин жилплощади, который, невзирая на показания свидетелей, сначала отрицал свою причастность к хищению. Позднее он сознался, что когда гость уснул, из кармана его куртки взял средства и спрятал в соседней комнате. Как оказалось, пострадавший не скрывал, что у него есть наличность и несколько раз за вечер доставал из куртки деньги на закупку алкоголя.

На данный момент по факту кражи возбуждено уголовное дело.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия