Жительницу Саранска "развели" на 9 тысяч рублей

В МВД Мордовии обратилась 60-летняя уроженка Саранска с заявлением о мошенничестве.

Пострадавшая рассказала полицейским, что она оставила объявление о продаже кроликов на сайте "Авито.ру". Почти сразу ей перезвонил потенциальный покупатель, который представился работником ресторана. Договорившись о цене, мошенник предложил перевести предоплату на банковский счет продавца, а позже подъехать и забрать животных. Женщина согласилась и по просьбе звонившего продиктовала сведения собственной кредитной карты и цифры, указанные на оборотной стороне.

Потом "ресторатор" попросил, не прерывая с ним разговора, подойти к ближайшему банкомату, вставить собственную карту и осуществить несколько операций. Вследствие этого, сама того не осознавая, женщина перевела жулику чуть более 9 тысяч рублей.

На данный момент установлено, что номер, с которого звонил аферист, зарегистрирован в Рязанской области.

Источник: izvmor.ru