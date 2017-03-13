В Мордовии заканчивают расписывать белокаменный храм праведных Иоакима и Анны

В Мордовии мастера заканчивают расписывать новый белокаменный храм.

Как сообщили в Краснослободской и Темниковской епархии, накануне в новостроящемся храме праведных Иоакима и Анны в Ясной Поляне Зубово-Полянского района был установлен иконостас.

Внутреннее помещение выполнено в голубых с золотом тонами. Само строение построено в старорусском стиле.

Вскоре в него придут первые прихожане.

Как ранее сообщалось, в поселке Атьма Ромодановского района состоялась торжественная церемония освящения куполов и крестов строящегося храма в честь святого преподобного Сергия Радонежского. Чин освящения совершил митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.

Источник: izvmor.ru