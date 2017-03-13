Житель Мордовии ответит перед судом за убийство по неосторожности

СКР по РМ завершил расследование уголовного дела в отношении 48-летнего уроженца Ковылкино.

Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть пострадавшего.

Сообщается, что 20 декабря прошлого года мужчина шел домой уже после распития алкоголя в одном из кафе. Около своего жилья гражданин встретил 58-летнего соседа, который сделал ему замечание по поводу того, что он весьма нетрезв. На этой почве между ними зародилась размолвка, переросшая в драку. Подозреваемый ударил оппонента пару раз ногой в голову. Вследствие чего он скончался до приезда "скорой помощи".

В процессе следствия вину в совершении неосторожного убийства подозреваемый признал целиком.

Источник: izvmor.ru