В Саранске водитель сбил школьника и скрылся

Полиция Саранска разыскивает шофера, сбившего школьника.

Происшествие случилось на ул. Моховая, где неустановленный водитель, управляя неустановленным авто (предположительно красного цвета), сбил школьника 2002 г.р., после чего скрылся с места аварии.

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются с просьбой ко всем, кому что-либо известно о ДТП, обратиться в полицию.

Как сообщалось ранее, в селе Слободские Дубровки Краснослободского района произошла авария, в которой пострадал пенсионер. Инцидент случился еще 7 марта.

Как сообщили в ГИБДД Мордовии, виновником аварии стал водитель вазовской "четырнадцатой". На ул. Советской под колеса его автомобиля попал 75-летний дедушка. Пострадавший был доставлен в больницу с травмами.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия