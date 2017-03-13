По факту нападения собак на школьницу возбуждено уголовное дело

В СКР по РМ возбуждено уголовное дело по факту нападения стаи бродячих собак на школьницу в Саранске.

Сообщается, что 29 января на 13-летнюю девочку, когда она шла по парку в Ленинском районе, совершили нападение бродячие псы. Ребенка укусили за ногу 2 из них. Ребенок серьезно не пострадал только лишь благодаря случайному прохожему, который отогнал животных и довел девочку до дома. Потерпевшая с укусами была доставлена в клинику, где находилась на лечении вплоть до 14 февраля.

На данный момент ведутся следственные мероприятия, нацеленные на установление абсолютно всех обстоятельств происшествия.

Источник: izvmor.ru