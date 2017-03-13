Как выгодно сдать квартиру посуточно

У большинства людей есть квартира – место, где царит тепло и домашняя атмосфера. А некоторым повезло больше – у них целых две квартиры. Однако пустующая «однушка» или «двушка» не дает никакой выгоды при этом требует средств – коммуналку ведь приходится оплачивать даже в том случае, если в ней никто не живет. Чтобы компенсировать свои затраты на содержание второй квартиры, многие владельцы принимают решение о её сдаче в аренду на сутки. Грамотно подойдя к этому вопросу, можно не только оправдать содержание квартиры, но и получить хорошую прибавку в семейный бюджет. Если вы приняли решение сдавать квартиру в аренду, то сначала вам стоит ознакомиться с рекомендациями специалистов.

Вид аренды

Первое, с чем вам нужно определиться – это как сдавать квартиру. В наши дни существует два вида аренды жилья – долгосрочная и посуточная. Если говорить о первом виде, то здесь задача собственника заключается в том, чтобы найти арендатора, который снимет ваше жилище на полгода или год. Данный вариант не требует от потенциального арендодателя больших затрат времени и сил. Однако доход от такой аренды будет существенно меньше, чем в случае, когда квартира сдается посуточно. Идеальный вариант поиска потенциальных клиентов - размещение объявлений о посуточной аренде квартир на специализированных сайтах, например на таком как в Гомеле - http://gomel-na-sutki.by. И хотя сдавая квартиру по суткам и часам, владелец получает больше, но ему приходится жертвовать своим временем, которое нужно уделять квартире. Также нужно быть в любой момент быть готовым к ответам на телефонные звонки постоянных клиентов. Кроме этого после каждого жильца необходимо тратить определенное время на уборку квартиры. Вместе с уборкой нужно менять постельное белье и полотенца.

Состояние квартиры

Сколько вы сможете заработать на аренде квартиры, во многом будет зависеть от состояния вашего жилища. Примерные цены на аренду 2 комнатных квартир, сдаваемых посуточно в Гомеле можно посмотреть здесь - http://gomel-na-sutki.by/2-komnatnyie-kvartiryi/. Оптимально, если в квартирах будет сделан ремонт. В квартире должна царить атмосфера уюта. А для этого необходимо позаботиться об установке мебели. Также следует побеспокоиться и о том, чтобы в квартире вся сантехника находилась в рабочем состоянии. На кухне должен быть необходимый минимум - холодильник, электроплита, чайник. А в спальне -комплект постельного белья.

Искать арендатора самостоятельно или при помощи посредника?

Задумываясь об аренде, необходимо решить и еще один важный вопрос – как искать арендатора – своими силами и обратиться за помощью к посреднику. Если вы не хотите тратить время на поиски, то можете посетить агентство. В этом случае все заботы по поиску клиентов оно возьмет на себя. Сотрудничая с агентством, вам не придется платить комиссионные. Их будет выплачивать арендатор.

Выберете арендатора

Необходимо заранее определиться с тем, кого вы хотели бы видеть в своем жилище в качестве временных жильцов. Возможно для вас идеальный квартирант – это семейные пары. Также нужно определиться и с категориями арендаторов, которым вы не захотите сдавать квартиру на короткий срок. Наверняка в список нежелательных попадут молодые люди, любители громкой музыки и вечеринок до утра. Если вашей квартирой заинтересовался потенциальный арендатор, то следует внимательно присмотреться к нему. Если он вам чем-то не понравился, то от сдачи квартиры не внушающему доверия человеку лучше сразу отказаться.