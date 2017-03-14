Девушка умерла после посещения стоматолога

В СКР по РМ возбуждено уголовное дело по факту смерти девушки.

Сообщается, что 8 марта уже после посещения стоматолога в реанимацию угодила 25-летняя пациентка. Экстренные мероприятия успеха не принесли, и девушка скончалась от анафилактического шока.

На данный момент ведутся следственные действия, нацеленные на установление абсолютно всех факторов случившегося. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Источник: izvmor.ru