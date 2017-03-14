В Мордовии прошел конкурса "Играй, гармонь!" - 2017

В Республиканском дворце культуры жюри определило призеров ежегодного состязания народного творчества "Играй, гармонь!" - 2017.

Победу в собственных конкурсных номинациях в этот раз завоевали: зубово-полянский гармонист В. Нецкин и ансамбль "Добрые молодцы", фольклорный ансамбль "Мерема", краснослободский частушечник Н. Щеглов. Любопытно, что среди победителей оказалось сразу 3 исполнителя с фамилией Шумкин, при этом все без исключения они совсем не родственники: атюрьевский виртуоз В. Шумкин, ельниковский аккомпаниатор И. Шумкин и поющий саранский гармонист Е. Шумкин.

"Приз зрительских симпатий" заслуженно получил дуэт саранских артистов – С. Фудини и С. Гаврюшов. А наиболее желаемый для артиста приз – гармонь - получил постоянный участник фестиваля, ковылкинский исполнитель М. Латышов.

Источник: izvmor.ru