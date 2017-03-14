В Мордовии владелец ВАЗа сжег свою машину на глазах у соседей

В Ардатовском районе произошел пожар.

Инцидент случился в поселке Тургенево. Сообщение поступило в районную ЕДДС в 02:16. Заявительница сообщила дежурному, что ее сосед поджег собственный автомобиль.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, ВАЗ полыхал открытым огнем. Спасатели сбили пламя, однако оно успело причинить непоправимый ущерб.

Пострадавшие отсутствуют, а вот собственнику сгоревшей машины придется объяснять работникам полиции мотивы совершения поджога.

Ранее сообщалось, что в селе Жуковка Зубово-Полянского района произошел пожар в частном доме. Жертв удалось избежать благодаря смелому жителю села.

Источник: izvmor.ru