Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

МЧС предостерегает мордовских рыбаков от выхода на весенний лед

МЧС предостерегает мордовских рыбаков от выхода на весенний лед

Представители МЧС по РМ предостерегают рыболовов об угрозе выхода на весенний лед.

С приходом теплой погоды, когда в дневные часы температура воздуха достигает плюсовых отметок, лед становится пористым и некрепким, вследствие чего резко возрастает угроза провалиться в воду. 

Спасатели Мордовии призывают любителей зимней рыбалки быть осмотрительными и не подвергать собственную жизнь опасности ради сомнительного улова.

Как ранее сообщалось, на территории Республика Мордовия начался паводок. По информации регионального Управления автомобильных дорог, под водой уже оказались 2 моста.


Источник: izvmor.ru