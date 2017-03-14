МЧС предостерегает мордовских рыбаков от выхода на весенний лед

Представители МЧС по РМ предостерегают рыболовов об угрозе выхода на весенний лед.

С приходом теплой погоды, когда в дневные часы температура воздуха достигает плюсовых отметок, лед становится пористым и некрепким, вследствие чего резко возрастает угроза провалиться в воду.

Спасатели Мордовии призывают любителей зимней рыбалки быть осмотрительными и не подвергать собственную жизнь опасности ради сомнительного улова.

Как ранее сообщалось, на территории Республика Мордовия начался паводок. По информации регионального Управления автомобильных дорог, под водой уже оказались 2 моста.

Источник: izvmor.ru