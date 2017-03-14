В Саранске полицейские накрыли игровой клуб

Полиция Саранска ликвидировала нелегальный игровой клуб, в котором проводились азартные игры с использованием игорного оснащения.

Сообщается, что данный игровой клуб работал в помещении одного из гаражных боксов с использованием разных методов маскировки, в том числе для посещения клуба необходимо было знать соответствующий номер телефона, находившегося у администратора.

В процессе обыска правоохранительными органами было изъято 19 единиц игрового оснащения, 130 000 рублей, документация и прочие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. При этом в помещении игрового клуба находились охранник и 3 администратора.

На данный момент возбуждено уголовное дело.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия