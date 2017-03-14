В Саранске сгорела баня

В Саранске произошел пожар.

Инцидент случился на улице турбаза Зеленая роща, где загорелась баня. Когда огнеборцы прибыли на место происшествия, здание полыхало открытым огнем. Пожарные мгновенно потушили пламя, не допустив распространения огня.

Вследствие инцидента повреждена баня на площади 24 кв.м. Пострадавшие отсутствуют.

На данный момент эксперты устанавливают причину возгорания.

Как ранее сообщалось, в Ардатовском районе владелец ВАЗа поджег собственный автомобиль. Спасателям удалось сбить пламя, однако оно успело причинить непоправимый ущерб.

Источник: izvmor.ru