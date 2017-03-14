В Мордовии "встретились" "Тойота" и ВАЗ: есть пострадавшие

В Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился в Торбеевском районе на 126-м километре трассы Рузаевка – Торбеево, где шофер на "Тойоте" вылетел на "встречку" и протаранил ВАЗ.

В результате ДТП пострадали водитель "шестерки" и пассажир иномарки. По данному прецеденту ведется проверка.

Как ранее сообщалось, в Саранске на Северо-Восточном шоссе столкнулись сразу пять автомобилей: "ВАЗ-2112", "Форд", "Шкода", "Логан" и "Нексия".

Вследствие массового ДТП пострадало два человека. О состоянии потерпевших не сообщается.

Источник: izvmor.ru