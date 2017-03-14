"Народный сквер" – 2017: весной в Саранске планируют высадить более 1 370 саженцев

В этом году акции "Народный сквер" исполняется три года. За это время в столице Мордовии высадили 5 500 деревьев.

Уже после того, как в столице Мордовии установится стабильная теплая погода, акция продолжится. В четвертом посадочном сезоне планируется высадить свыше 1370 саженцев. Заявка на приобретение растений уже сформирована.

Больше всего молодых деревьев, которые позже преобразятся в зеленые парки и скверы, в нынешнем году высадят в Октябрьском районе. Здесь при поддержке самих химмашевцев подарят новую жизнь 863 деревьям.

Помимо этого, руководство района собирается обустроить получившиеся зеленые зоны вблизи с Лицеем №7, а также Школой №30. На данных площадках деревья посадили в 1-й год существования акции "Народный сквер".

Источник: izvmor.ru