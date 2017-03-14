В Мордовии ищут очевидцев столкновения иномарки и прицепа грузовика

ГИБДД Мордовии просит откинуться очевидцев аварии, которая случилась 6 сентября прошлого года в с. Большая Елховка.

Напомним, шофер Hyundai наехал на прицеп "КамАЗа", стоявший на его полосе движения. Вследствие ДТП шофер иномарки получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий ущерб здоровью.

Полицейские обращаются с просьбой ко всем, кто стал очевидцем аварии или располагает какой-либо информацией о данном происшествии, сообщить информацию по тел.: 8(83441)2-13-75 или 02.

Как ранее сообщалось, в Саранске на Северо-Восточном шоссе столкнулись сразу пять автомобилей: "ВАЗ-2112", "Форд", "Шкода", "Логан" и "Нексия".

Вследствие массового ДТП пострадало два человека. О состоянии потерпевших не сообщается.

Источник: izvmor.ru