В мордовскую колонию заключенному прислали торт с необычной начинкой

Сотрудники исправительной колонии № 10 вновь перехватили контрабанду.

Сообщается, что осужденному к 10 годам лишения свободы женщина прислала торт. При досмотре оперативники выявили внутри кондитерского продукта 2 сим-карты, скрытые хитроумным способом.

Посылку в ИК отправили из Краснодарского края. По данному факту проводится проверка.

Как ранее сообщалось, работниками лечебного исправительного учреждения № 3 при личном досмотре мужчины, приехавшего на встречу к осужденной к 3 годам лишения свободы супруге, изъяты сотовый мобильный телефон и 2 сим-карты, скрытые под курткой в нагрудном кармане рубашки.

Источник: izvmor.ru