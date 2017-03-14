В Мордовии за одну ночь сгорели три транспортных средства

В Мордовии за одну ночь сгорели трактор и два автомобиля.

Первый инцидент случился в Саранске на автостоянке на улице Рабочей, где загорелся автомобиль Suzuki. Пожарные сбили огонь, однако он успел уничтожить моторный отсек и салон иномарки на площади 2 кв.м.

А в Темниковском районе сотрудники пожарные тушили сразу два транспортных средства. В п. Пушта горел "Соболь" и трактор МТЗ. Добровольная пожарная команда Мордовского заповедника справилась с огнем, не допустив полного уничтожения техники.

На данный момент эксперты устанавливают причины возгорания во всех случаях.

Источник: izvmor.ru