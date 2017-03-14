Несколько жителей Саранска стали жертвами интернет-мошенников

Сразу несколько жителей Саранска стали жертвами мошенников.

Сообщается, что мужчина на популярном веб-сайте заметил объявление о реализации видеокарты для ПК за 20 тысяч рублей. Переписка с продавцом велась по электронной почте. Продавец сообщил, что живет в ином регионе и готов переслать товар уже после того, как получит 100% предоплату. У покупателя не возникло сомнений в подлинности веб-сайта, и он перевел всю сумму на банковский счет мошенника. Через час он получил сообщение о том, что видеокарта выслана по почте. Не дождавшись посылки, обманутый человек попытался снова установить связь с продавцом, но на свои сообщения ответы не получил.

По подобной схеме жертвами охотников за простаками за неделю стали еще несколько жителей Саранска, пожелавших приобрести товар через интернет. Таким образом, учащаяся одного из вузов Саранска осталась без 5 тысяч рублей, заказав iPhone 5S. Уроженец Химмаша под предлогом реализации токарного станка был обманут неизвестными на 18 000. рублей. Еще 11 500 рублей "подарил" правонарушителям житель Светотехстроя, предполагая купить для своего ребенка детские качели.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия