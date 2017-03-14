Поправить здоровье и набраться сил помогут сауны в Одессе

Местные жители и гости города-курорта называют Одессу жемчужиной. Это удивительный город-здравница, расположенный у берега Черного моря. Каждый год в данный регион приезжают толпы туристов, чтобы отдохнуть у моря, познакомиться поближе с прекрасной Одессой и, конечно, оздоровить организм.

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