Мордовского преступника нашли пьяным под Петербургом

Полиция Ленинградской области задержала жителя Мордовии, объявленного в федеральный розыск.

Как стало известно, молодой человек тихо спал на остановке в Зеленогорске у поворота на горнолыжный курорт "Пухтолова гора".

Разбудившим его полицейским мужчина представился вымышленным именем. Но оперативники быстро выяснили, что помятый гражданин обвиняется в Мордовии в нанесении побоев и предпочел податься в бега.

Ранее сообщалось, что полиция Саранска ликвидировала нелегальный игровой клуб, в котором проводились азартные игры с использованием игорного оснащения.

Источник: ГУ МВД РОССИИ ПО Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ