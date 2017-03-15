Мордовского преступника нашли пьяным под Петербургом

Полиция Ленинградской области задержала жителя Мордовии, объявленного в федеральный розыск.
Как стало известно, молодой человек тихо спал на остановке в Зеленогорске у поворота на горнолыжный курорт "Пухтолова гора".
Разбудившим его полицейским мужчина представился вымышленным именем. Но оперативники быстро выяснили, что помятый гражданин обвиняется в Мордовии в нанесении побоев и предпочел податься в бега.
Ранее сообщалось, что полиция Саранска ликвидировала нелегальный игровой клуб, в котором проводились азартные игры с использованием игорного оснащения.
Источник: ГУ МВД РОССИИ ПО Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ