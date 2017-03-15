Евгений Куркин представит Мордовию на первенстве мира по киокушинкай каратэ в Румынии

Путевку на соревнование молодой спортсмен добыл, успешно выступив на первенстве РФ.

Состязания прошли в минувшие уик-энд в подмосковных Луховицах. Участниками соревнований стали свыше 550 каратистов со всей страны.

Куркин выступал в возрастной категории 16-17 лет в весовой категории до 75 килограмм и занял 2-ое место. Тренером спортсмена является Александр Смаев.

Помимо этого, в весовой группе свыше 65 килограмм возрастной группы 14-15 лет "серебро" завоевал Артем Платонов, тренирующийся под руководством Сергея Путинцева. Еще один его ученик Илья Родионов, выступающий в весовой категории до 70 килограмм среди участников 16-17 лет, стал бронзовым призером.

Отметим, что чемпионат мира по киокушинкай каратэ в Румынии пройдет в мае.

Источник: izvmor.ru