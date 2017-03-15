В Мордовии заключенный не дождался наркотиков, спрятанных в майонезе

Сотрудниками УФСИН по РМ предотвращена очередная попытка доставки наркотиков.

При досмотре личных вещей у 39-летнего осужденного за насильственный захват власти, а также покушение на жизнь работника правоохранительных органов, было найдено и изъято 2 полимерных свертка с веществом серо-коричневого цвета, спрятанные в упаковке с майонезом.

Проведенная экспертиза продемонстрировала, что это конфискованное вещество выявилось наркотическим средством – метанон, массой 4,64 гр.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия