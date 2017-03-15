В Ленинградской области теплоснабжением займется «Газпром»

По материалам СМИ, в «Газпроме» намерены заняться организацией новых объектов тепломагистралей на территории Ленинградской области. Об этом стали говорить после пресс-конференции с губернатором Александром Дрозденко.

Руководитель края сообщил о встрече с членами правления нефтегазовой компании, в ходе которой шло обсуждение предстоящих проектов по теплообеспечению региона. По словам Дрозденко, усилиями газовщиков в Ленинградской области ведутся подготовительные работы, которые войдут в следующую стадию после составления усовершенствованной тарифной политики для компаний, специализирующихся по газоснабжению.

Сообщается о деятельности «Газпрома» в указанном регионе: речь идет о ряде масштабных проектов. Так, технологический холдинг «ПЕТОН» занимается строительством комплекса для содержания и отгрузки природного газа в сжиженном состоянии. Стоит отметить, что указанный холдинг является проверенным бизнес-партнером «Газпрома», сотрудничая с ним в строительстве ГПЗ на Амуре.

Осуществление проекта по возведению завода позволит наладить поставки в Калининградскую область, а также в европейские страны. Есть предположение об инвестировании в данный строительный объект свыше 126 миллиардов рублей от заинтересованных сторон.