В Мордовии полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого

Полиция Мордовии задержала 41-летнего жителя Рузаевского района, подозреваемого в убийстве знакомого.

Как определили полицейские, 10 марта пострадавший распивал алкоголь с собственным другом в доме их общей знакомой. В момент застолья между ними зародилась словесная перепалка. По предварительным сведениям, оба прежде судимых мужчины пытались доказать друг другу свою значимость. Вследствие размолвки подозреваемый взял со стола нож и нанес своему оппоненту множественные удары по разным частям тела. Уже после того, как потерпевший перестал сопротивляться, обвиняемый оставил его в покое и ушел домой. Утром владелица жилья, обнаружив потерпевшего в бессознательном состоянии, вызвала скорую помощь.

Прибывшие на место медики констатировали смерть потерпевшего.

В процессе оперативных мероприятий представители полиции определили личность подозреваемого. Правонарушитель был задержан по месту жительства. Орудие убийства оперативники обнаружили в одном из близлежащих огородов.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия