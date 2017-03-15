В Саранске 17 марта назовут победителей фестиваля "Арт-Профи – 2017"

В пятницу, 17 марта, в Саранске пройдет финал республиканского фестиваля студенческого творчества "Арт-Профи – 2017".

Компетентному жюри предстоит выбрать лучшую рекламу-презентацию профессий и песню о профессиях.

Кроме того, будут награждены победители заочных туров в номинациях: "Арт-Профи – фото", "Выставка-ярмарка социальных инициатив", "Конкурс социальных проектов", "Арт-Профи – профессия", "Арт-Профи – видео", а также "Арт-Профи – плакат".

Победители представят республику на всероссийском конкурсе "Арт-Профи Форум".

Напомним, что фестиваль "Арт-Профи" проходит в Мордовии уже в течение 14 лет. Каждый год ребята из Мордовии становятся делегатами на межрегиональных сменах актива учащейся молодежи.

Ранее сообщалось, что Евгений Куркин представит Мордовию на первенстве мира по киокушинкай каратэ в Румынии.

Источник: izvmor.ru