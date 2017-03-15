В Саранске 18 марта ограничат движение

В субботу, 18 марта, в Саранске состоится митинг-концерт "Мы вместе!", посвященный третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Мероприятие пройдет в формате народного торжества на площади возле Ледового Дворца. На нем запланированы выступления творческих коллективов региона. Для участников будет работать полевая кухня с горячим чаем. Активисты молодежных движений проведут акцию "Георгиевская ленточка". Инициаторами мероприятия выступают общественные учреждения республики

В связи с проведением митинга-концерта в столице Мордовии будет частично ограничено движение и парковка транспорта. Они будут действовать с 19:00 17 марта до 13:00 18 марта на территории, прилегающей к Ледовому дворцу и стадиону "Старт" со стороны улиц Красная и Московская.

Источник: izvmor.ru