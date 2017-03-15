Житель Мордовии ответит за ограбление посетителя кафе

Полиция Мордовии задержала ранее судимого 22-летнего жителя Рузаевского района, подозреваемого в грабеже посетителя одного из местных кафе.

Согласно предварительным сведениям, 9 марта в ночном заведении между компанией молодых людей и 40-летним посетителем случился инцидент. В итоге та компания, в которой находился подозреваемый, предложила пострадавшему выйти на улицу, где взаимные упреки и оскорбления переросли в потасовку. Молодой человек стал жестоко избивать своего оппонента, уже после чего повалил его на землю, и, видя, что его неприятель находится в беспомощном состоянии, отнял у него мобильный телефон и 2 000 рублей.

Пострадавший был вынужден обратиться в полицию, где предоставил подробное описание нападающего. Работники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. При задержании у молодого человека стражи порядка конфисковали похищенное имущество потерпевшего мужчины.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия