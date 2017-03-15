В Мордовии увеличат урожай томатов и огурцов

В Мордовии построят новые теплицы по выращиванию овощей.

Сообщается, что новые теплицы разместятся на территории ГУП РМ "Тепличное". На данный момент подготовлена площадка под новые теплицы, разработана проектно-сметная документация.

Как отмечают в Минсельхозе, реализация проекта позволит произвести дополнительно 1300 тонн томатов и огурцов.

Ранее сообщалось, что в субботу, 18 марта, в Саранске состоится митинг-концерт "Мы вместе!", посвященный третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией. Мероприятие пройдет в формате народного торжества на площади возле Ледового Дворца.

Источник: izvmor.ru