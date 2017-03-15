В Саранске безработный мужчина вынес из супермаркета 23 бутылки виски

В процессе оперативных мероприятий работникам уголовного розыска Саранска стало известно о причастности местного жителя к совершению ряда краж алкогольной продукции из сетевого магазина.

При отработке данных факт подтвердился. Подозреваемый, 28-летний безработный мужчина, был доставлен в отделение полиции, где дал признательные показания.

Определено, что правонарушитель в феврале и марте нынешнего года под видом покупателя заходил в один и тот же супермаркет, расположенный в Пролетарском районе, брал с прилавка пару бутылок алкоголя, рассовывал их по внутренним карманам своей куртки и проходил мимо кассы к выходу. Похищенное спиртное мужчина употреблял с собственными друзьями.

На данный момент установлено, что данный гражданин совершил хищение 23-х бутылок виски, общая стоимость которых составила порядка 22 тысяч рублей.

В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия