Партерный газон - отличный вариант для оформления земельного участка

Владельцев загородных домов с земельным участком очень часто интересует вопрос ухода за территорией. Самый оптимальный вариант - засеять территорию газоном. Аккуратно подстриженная, ярко-зеленая трава украсит зону вокруг дома. В настоящее время большую популярность обрел рулонный газон. Его основное преимущество состоит в том, что после укладки дворовая территория сразу же покрывается насыщенной зеленью.

Стоит отметить, что процесс придания участку привлекательного внешнего вида за счет использования газонной травы не так прост, как может показаться на первый взгляд. Чтобы окончательный результат принес вас только положительные эмоции, лучше обратиться к специалистам. Мастера, имеющие опыт в этом сфере, выполнят работу оперативно и качественно.

Самая эффектная разновидность оформления - это партерный газон, который размещают в центральной зоне садов, перед входом в дом и на отдельных площадках. Трава данного вида газона облает приятным, ярко-изумрудным цветом. Гладкий, ровный травяной ковер украсит любую территорию. Дополнить картину можно при помощи цветов, небольших деревьев и кустарников.

Уход за газоном и его состав

Основой партерного газона является смесь злаковых семян. Самую большую долю в составе занимает мятлик луговой. Данный сорт широко используется по всей России. Мятлик луговой замечательно приживается в рыхлых почвах чернозема.

Кроме прекрасного внешнего вида, данное покрытие имеет еще ряд преимуществ: большой срок использования, который насчитывает несколько лет, а также высокий шанс того, что газон приживется.

Чтобы травяное покрытие радовало глаз, за ним нужно тщательно ухаживать. Обязательно проводить стрижку хотя бы один раз в неделю. Стоит отметить, что злаковые травы обладают высокой мягкостью благодаря тому, что они не разрастаются.

Любой специалисты в данной отрасли вам скажет, что на состояние и внешний вид покрытия прямое влияние оказывает климат. Различные дополнительные компоненты и удобрения помогут сохранить красоту травы и сделать ее цвет более ярким и насыщенным. Специальные минералы не дадут газону потускнеть и увянуть.

Партерный газон – современное решение для тех, кто желает украсить частный дом, парк или сквер. Данный декоративный элемент станет изысканным украшением вашего двора.